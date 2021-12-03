{"_id":"6ab6c33277deb3cac00d8d6f","slug":"water-supply-to-be-suspended-in-eight-areas-for-two-days-please-make-arrangements-faridabad-news-c-26-1-fbd1023-81015-2026-09-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: आठ क्षेत्रों में दो दिन पानी की आपूर्ति रहेगी बंद, कर लें इंतजाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Faridabad News: आठ क्षेत्रों में दो दिन पानी की आपूर्ति रहेगी बंद, कर लें इंतजाम

नोएडा ब्यूरो

Updated Sat, 26 Sep 2026 12:23 AM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 12:23 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

