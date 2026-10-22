फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Water crisis deepens due to strike by electricity department employees

Faridabad News: बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से पानी का संकट भी गहराया

Thu, 22 Oct 2026 11:39 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
Water crisis deepens due to strike by electricity department employees
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


फरीदाबाद। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बीच शहर के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जवाहर कॉलोनी और एनआईटी-दो, तीन, सूरदास कॉलोनी, तिलपत समेत आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त पानी नहीं मिलने से परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में दिक्कत हो रही है। घरों में पानी की कमी का असर खाना बनाने, बर्तन धोने और साफ-सफाई जैसे जरूरी काम पर पड़ रहा है। वहीं, पीने के पानी का इंतजाम करना भी लोगों के लिए चुनौती बन गया है।


सुबह के समय पानी की जरूरत सबसे अधिक होती है। इसी दौरान बच्चों को स्कूल भेजने और काम पर जाने की तैयारी होती है। ऐसे में पानी नहीं मिलने से लोगों की दिनचर्या बिगड़ रही है। जिन घरों में पहले से पानी जमा नहीं है, वहां परिवारों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे इंतजाम करने पड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पानी की आपूर्ति बाधित होने से घर के जरूरी काम समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लोगों की मांग है कि संबंधित विभाग जल्द समस्या का समाधान करे, ताकि घरों तक पर्याप्त पानी पहुंच सके।
विज्ञापन




पानी नहीं आने से घर के काम अटक गए हैं। पीने और खाना बनाने के लिए भी पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है।
- गुड़िया


बिजली कटौती तो बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन पानी के बिना गुजारा नामुमकिन है। बाहर से बोतलें खरीदनी पड़ रही हैं।
- विनीता


कई घंटों से न बिजली है न पानी। इन्वर्टर भी डाउन हो गए हैं और सुबह से घर के काम अटके रहे। परेशानी हो रही है।
- संजीव


बिजली विभाग की चल रही हड़ताल से घर की मोटरें बंद हैं। पानी की एक-एक बूंद के लिए भी तरसना पड़ रहा है।
- रूबी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed