Faridabad News: बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से पानी का संकट भी गहराया

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फरीदाबाद। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बीच शहर के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जवाहर कॉलोनी और एनआईटी-दो, तीन, सूरदास कॉलोनी, तिलपत समेत आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त पानी नहीं मिलने से परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में दिक्कत हो रही है। घरों में पानी की कमी का असर खाना बनाने, बर्तन धोने और साफ-सफाई जैसे जरूरी काम पर पड़ रहा है। वहीं, पीने के पानी का इंतजाम करना भी लोगों के लिए चुनौती बन गया है।सुबह के समय पानी की जरूरत सबसे अधिक होती है। इसी दौरान बच्चों को स्कूल भेजने और काम पर जाने की तैयारी होती है। ऐसे में पानी नहीं मिलने से लोगों की दिनचर्या बिगड़ रही है। जिन घरों में पहले से पानी जमा नहीं है, वहां परिवारों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे इंतजाम करने पड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पानी की आपूर्ति बाधित होने से घर के जरूरी काम समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लोगों की मांग है कि संबंधित विभाग जल्द समस्या का समाधान करे, ताकि घरों तक पर्याप्त पानी पहुंच सके।पानी नहीं आने से घर के काम अटक गए हैं। पीने और खाना बनाने के लिए भी पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है।- गुड़ियाबिजली कटौती तो बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन पानी के बिना गुजारा नामुमकिन है। बाहर से बोतलें खरीदनी पड़ रही हैं।- विनीताकई घंटों से न बिजली है न पानी। इन्वर्टर भी डाउन हो गए हैं और सुबह से घर के काम अटके रहे। परेशानी हो रही है।- संजीवबिजली विभाग की चल रही हड़ताल से घर की मोटरें बंद हैं। पानी की एक-एक बूंद के लिए भी तरसना पड़ रहा है।- रूबी