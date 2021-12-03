Faridabad News: एपीएल की जागरूकता के लिए निकली विंटेज कार रैली

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। अग्रवाल समाज की ओर से महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली अग्रसेन प्रीमियर लीग (एपीएल) को लेकर रविवार को जिले में विंटेज कार रैली निकाली गई। रैली के दौरान करीब 200 विंटेज कारें आकर्षण का केंद्र रहीं।ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुन के बीच निकली रैली से शहर में एपीएल की धूम दिखाई दी। रैली में शामिल विंटेज कारों को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। इस दौरान एक वाहन पर क्रिकेट की हरी पिच तैयार की गई थी। इसमें खिलाड़ी को क्रिकेट खेलते हुए प्रदर्शित किया गया। रैली के दौरान लोगों ने क्रिकेट और विंटेज कारों के इस अनोखे मेल को उत्सुकता से देखा। जगह-जगह लोगों की नजरें रैली पर टिकी रहीं। आयोजकों ने बताया कि अग्रवाल समाज की ओर से महाराजा अग्रसेन की जयंती के उपलक्ष्य में अग्रसेन प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता की शुरुआत 27 सितंबर से होगी। इसमें जिले के अग्रवाल समाज से जुड़ी 18 गोत्र की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता के माध्यम से समाज के लोगों को खेल के साथ एक मंच पर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। रैली का उद्देश्य प्रतियोगिता को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना और एपीएल के प्रति उत्साह पैदा करना रहा।