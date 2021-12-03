फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Villagers' protest against the construction of a garbage dump continues.

Faridabad News: कूड़ा घर निर्माण के विरोध में ग्रामीणों का धरना जारी

Fri, 18 Sep 2026 12:21 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Villagers' protest against the construction of a garbage dump continues.
सरकार व प्रशासन से मामले में पुनर्विचार करने की मांग
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
छांयसा। गांव मोठूका-अरुआ में प्रस्तावित कूड़ा घर निर्माण के विरोध में ग्रामीणों का धरना 672वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने बैठक कर प्रस्तावित योजना पर आपत्ति जताई और सरकार व प्रशासन से मामले में पुनर्विचार करने की मांग की।

ग्रामीणों का कहना है कि कूड़ा घर बनाने की योजना को लेकर गांव के लोगों से उचित राय नहीं ली गई। ग्रामीण लालचंद ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित निर्माण से गांव की मौजूदा व्यवस्था प्रभावित होने के साथ लोगों की जमीन पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि गांव में पहले से ही कई समस्याएं हैं। ऐसे में ग्रामीणों की सहमति और समस्याओं का समाधान किए बिना नई योजना लागू करना उचित नहीं है। ग्रामीण दयाचंद ने कहा कि सरकार और प्रशासन को ग्रामीणों की आपत्तियों व सुझावों को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण लंबे समय से अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं लेकिन अभी तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। विजेंद्र ने कहा कि जब तक सरकार की ओर से मामले में उचित समाधान नहीं किया जाता, तब तक प्रस्तावित कूड़ा घर के निर्माण का विरोध जारी रहेगा। ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed