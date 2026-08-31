बेबस बाप: कंधे पर बेटे की लाश और आंखों में आंसू लिए राजकुमार का वीडियो वायरल, रेफर के खेल में टूटी सांसें

साढ़े 11 बजे लेकर आया बीके अस्पताल

राजकुमार ने बताया कि वह अपने बच्चे को मेडिकल कॉलेज से करीब साढ़े 11 बजे बीके अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर आए। जहां उसको उपचार देने के बाद दिल्ली रेफर कर दिया। दिल्ली के लिए वह करीब साढ़े 12 बजे एंबुलेस लेने के लिए पहुंचे। जहां एंबुलेस के कर्मचारियों ने बताया कि वह एक बार बच्चे को दोबारा से इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर से चेक करवाए। जिसके बाद वह दोबारा से इमरजेंसी में गए जहां एक बजकर 25 मिनट पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उनके पिता राजकुमार का आरोप है कि हादसे के बाद वे बच्चे को बचाने के लिए लगातार एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाते रहे। उनका कहना है कि यदि समय रहते बच्चे को उचित उपचार मिल जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी।