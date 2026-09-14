Faridabad News: कुत्तों को खाना खिलाने के विवाद में दो छात्रों पर हमले का आरोप

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। साहूपुरा गांव में लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर चल रहे विवाद की रंजिश में ट्यूशन से लौट रहे दो स्कूली छात्रों पर हमला करने का आरोप है। घटना के बाद पुलिस ने उनका सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराया और सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है।साहूपुरा गांव निवासी महेंद्र ने बताया कि उनके घर के पास रहने वाली एक महिला गली के लावारिस कुत्तों को घर के बाहर खाना खिलाती है। उनका आरोप है कि कुत्तों के आसपास जमा रहने से छोटे बच्चों को परेशानी होती है और कुछ बच्चों को कुत्ते काट भी चुके हैं। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। महेंद्र ने 11 सितंबर को सदर थाना पुलिस को शिकायत दी। महेंद्र के अनुसार, उनका बेटा जतिन 12वीं और हितेश 11वीं कक्षा में पढ़ता है। दोनों सेक्टर-7 में ट्यूशन पढ़कर बाइक से घर लौट रहे थे। तिगांव कट के पास कार ने रास्ता रोका और तीन नकाबपोश युवकों ने डंडों से उन पर हमला कर दिया। दोनों किसी तरह बचकर ट्यूशन सेंटर पहुंचे और परिजनों को सूचना दी। डायल-112 पर सूचना के बाद पुलिस पहुंची और दोनों का मेडिकल कराया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि सीसीटीवी की जांच की जा रही है। शिकायत और जांच के आधार पर कार्रवाई होगी।