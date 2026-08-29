Faridabad News: फॉर्च्यूनर की टक्कर से 2 सगे भाईयों की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर लौट रहे एक परिवार की खुशियां शनिवार सुबह सड़क हादसे में मातम में बदल गईं। मांगर पुलिस चौकी के पास डेरा कट मोड़ पर फरीदाबाद जाने वाली बस का इंतजार कर रहे चार सगे भाई-बहनों को तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने कुचल दिया।हादसे में दोनों सगे भाइयों अखिलेश (35) और अवधेश मौर्या (23) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी दो बहनें सरोज (30) और राजकुमारी (26) गंभीर रूप से घायल हो गईं। मृतकों के चाचा ननहू निवासी दिल्ली के अनुसार, छोटा भाई अवधेश मौर्या, बहन सरोज और छोटी बहन राजकुमारी रक्षाबंधन पर अपने बड़े भाई अखिलेश के पास गांव छोटा बास, भाटी खुर्द नई दिल्ली आए थे। शुक्रवार रात सभी अखिलेश के घर रुके थे। यह हादसा 29 अगस्त की सुबह करीब 6:30 बजे गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर हुआ। अखिलेश अपनी बहनों सरोज व राजकुमारी व छोटे भाई अवधेश को फरीदाबाद जाने वाली बस में बैठाने के लिए डेरा कट मांगर चुंगी पहुंचे थे। चारों मुख्य सड़क के किनारे खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे। उसी समय गुरुग्राम की ओर से आ रही अनियंत्रित फॉर्च्यूनर कार ने टक्कर मार दी।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घायलों को बीके अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया। बड़ी बहन सरोज की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली के ट्रामा सेंटर (आईसीयू) रेफर किया गया है, जबकि राजकुमारी का इलाज फरीदाबाद के अस्पताल में जारी है। हादसे के वक्त सरोज का बेटा संदीप थोड़ी दूर खड़ा होने के कारण सुरक्षित बच गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मृतकों के चाचा ननहू से शिकायत लेकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।