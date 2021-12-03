Faridabad News: शराब तस्करी में दो गिरफ्तार

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फरीदाबाद। अपराध शाखा सेक्टर-65 और अपराध शाखा सिकरोना की टीमों ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए गांजा और देसी शराब बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। सेक्टर-65 की टीम ने ब्राह्मणवाड़ा, बल्लभगढ़ निवासी कन्हैया को मलेरना रोड, सेक्टर-62 स्थित हनुमान मंदिर के पास से पकड़ा। उसके कब्जे से 356 ग्राम गांजा बरामद हुआ। वहीं अपराध शाखा सिकरोना ने राजीव कॉलोनी निवासी इनेश कुमार को गिरफ्तार कर 100 पव्वे देसी शराब बरामद की। दोनों के खिलाफ संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद