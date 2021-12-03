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Faridabad News: बैंक कर्मचारी बनकर ठगी में दो खाताधारक गिरफ्तार

Sun, 13 Sep 2026 12:31 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:31 AM IST
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Two account holders arrested for fraud posing as bank employees
फरीदाबाद। डेबिट कार्ड रिन्यू कराने के नाम पर बैंक कर्मचारी बनकर की गई 8.29 लाख रुपये की साइबर ठगी में साइबर थाना एनआईटी की टीम ने दो खाताधारकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनोज कुमार निवासी पोखरा, बहराइच और विशाल कुमार निवासी दुर्ग कोतवाली, बहराइच को 11 सितंबर को बहराइच से गिरफ्तार किया गया।
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दोनों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। सूरजकुंड निवासी शिकायतकर्ता का डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया था। कार्ड रिन्यू कराने के लिए उसने गूगल से कस्टमर केयर नंबर लेकर कॉल की। इसके बाद एक मोबाइल नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी के डेबिट कार्ड से संबंधित जानकारी हासिल कर ली। कुछ समय बाद ठगों ने शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन हैक कर लिया। इसके बाद लगातार ओटीपी आने लगे और शिकायतकर्ता के खाते से 4.70 लाख तथा उसकी पत्नी के खाते से 3.59 लाख रुपये निकाल लिए गए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि जांच में सामने आया कि मनोज और विशाल ने अपने बैंक खाते साइबर ठगों को उपलब्ध कराए थे। संवाद
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