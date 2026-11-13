Faridabad News: ट्रक ने कार में मारी टक्कर, महिला घायल

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फरीदाबाद। डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे पर नौ नवंबर को ट्रक की टक्कर से कार सवार महिला घायल हो गई। पीड़ित नीरज यादव ने पुलिस को बताया कि नौ नवंबर को वह अपनी मां उषा देवी और पत्नी मोनिका यादव के साथ कार से मेडिकल जांच कराने फरीदाबाद के निजी अस्पताल आ रहे थे। सुबह करीब 10:30 बजे डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे पर आगे चल रहे ट्रक के चालक ने अचानक लेन बदल दी। इससे उनकी कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में मोनिका के दाहिने हाथ में चोट आई। पुलिस ने प्राथमिकी 12 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद