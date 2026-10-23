Faridabad News: बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर 1,725 चालान,

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। बिना नंबर प्लेट और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस की कार्रवाई जारी है। 15 से 21 अक्तूबर तक चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने 1725 चालान किए और 90 वाहनों को जब्त किया। पुलिस की ओर से वाहन नंबर प्लेट से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।यातायात पुलिस के अनुसार, बिना नंबर प्लेट वाहन चलाना, एचएसआरपी नहीं लगवाना और निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट नहीं लगाना कार्रवाई के प्रमुख कारण हैं। नंबर प्लेट वाहन की पहचान सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में वाहन चालकों के लिए नंबर प्लेट संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी है।डीसीपी एनआईटी एवं डीसीपी यातायात उत्तम ने वाहन चालकों से निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट लगवाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।