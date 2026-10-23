फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Today is the last chance to apply for the NMMS scholarship.

Faridabad News: एनएमएमएसएस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका

Fri, 23 Oct 2026 11:17 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
Today is the last chance to apply for the NMMS scholarship.
आठवीं के पात्र विद्यार्थी शनिवार तक भर सकेंगे फॉर्म, 29 नवंबर को होगी परीक्षा
विज्ञापन

1215 आवेदन अब तक फरीदाबाद से प्राप्त हुए
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए आवेदन का शनिवार को अंतिम मौका है। राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के तहत जिले से अब तक 1215 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आठवीं कक्षा में पढ़ रहे पात्र विद्यार्थी शनिवार तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को चार साल तक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसका उद्देश्य आर्थिक परेशानी के कारण मेधावी विद्यार्थियों की पढ़ाई बीच में छूटने से रोकना है। परीक्षा 29 नवंबर को निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक होगी। प्रवेश पत्र परीक्षा से 10 दिन पहले उपलब्ध कराए जाएंगे।
विज्ञापन


विद्यार्थी एससीईआरटी और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। जिले के सरकारी और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सातवीं कक्षा सरकारी या अनुदान प्राप्त विद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। अभिभावकों की वार्षिक आय 3.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


180 अंकों की होगी परीक्षा

योजना के समन्वयक धर्मेंद्र अधाना ने बताया कि परीक्षा में दो भाग होंगे। मानसिक योग्यता परीक्षण में तर्कशक्ति, विश्लेषण और समस्या सुलझाने की क्षमता से जुड़े 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 90 अंक निर्धारित हैं। दूसरे भाग में बौद्धिक योग्यता परीक्षण होगा। इसमें विज्ञान के 35, गणित के 20 और सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न होंगे। इस भाग के भी 90 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और गलत उत्तर देने पर अंक नहीं काटे जाएंगे। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को दोनों भागों में अलग-अलग 40 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को 32 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed