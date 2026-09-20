Faridabad News: कार पर फायरिंग करने के मामले में तीन गिरफ्तार
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:59 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:59 PM IST
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रंजिश में घर के बाहर खड़ी कार को बनाया निशाना
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। थाना सूरजकुंड क्षेत्र के गांव अनंगपुर में 16 सितंबर की रात घर के बाहर खड़ी कार पर फायरिंग कर पेट्रोल डालकर आग लगाने के मामले में अपराध शाखा एनआईटी की टीम ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान रवि उर्फ रॉबिन निवासी घाटीतला मोहल्ला, गांव अनंगपुर, मोहित डेढ़ा उर्फ मन्नू निवासी वजीरपुर, अशोक विहार फेज-1 दिल्ली और दिनेश उर्फ दिन्ना निवासी भारत कॉलोनी के रूप में हुई है।
जांच में सामने आया कि जून में आकाश और रॉबिन के बीच विवाद हुआ था। बाद में गांव और समाज के लोगों की पंचायत में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। इसके बावजूद रॉबिन ने रंजिश रखते हुए वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने रॉबिन को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वारदात में इस्तेमाल पिस्टल उसने मोहित से 35 हजार रुपये में खरीदी थी। इसके बाद पुलिस ने मोहित को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल बाइक, एक पिस्टल और एक कारतूस बरामद किया गया है। तीनों आरोपितों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। थाना सूरजकुंड क्षेत्र के गांव अनंगपुर में 16 सितंबर की रात घर के बाहर खड़ी कार पर फायरिंग कर पेट्रोल डालकर आग लगाने के मामले में अपराध शाखा एनआईटी की टीम ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान रवि उर्फ रॉबिन निवासी घाटीतला मोहल्ला, गांव अनंगपुर, मोहित डेढ़ा उर्फ मन्नू निवासी वजीरपुर, अशोक विहार फेज-1 दिल्ली और दिनेश उर्फ दिन्ना निवासी भारत कॉलोनी के रूप में हुई है।
जांच में सामने आया कि जून में आकाश और रॉबिन के बीच विवाद हुआ था। बाद में गांव और समाज के लोगों की पंचायत में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। इसके बावजूद रॉबिन ने रंजिश रखते हुए वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने रॉबिन को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वारदात में इस्तेमाल पिस्टल उसने मोहित से 35 हजार रुपये में खरीदी थी। इसके बाद पुलिस ने मोहित को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल बाइक, एक पिस्टल और एक कारतूस बरामद किया गया है। तीनों आरोपितों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
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