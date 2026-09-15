Faridabad News: साइबर ठगी के आरोप में जयपुर से तीन आरोपी गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए इंटरनेट पर मोबाइल नंबर तलाशने वाले सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49 निवासी व्यक्ति से 95,105 रुपये की साइबर ठगी करने के आरोप में पुलिस ने जयपुर से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में यश जयपुर हाईकोर्ट में वकालत करता है, जबकि रवि जयपुर में कोचिंग देने का काम करता है। तीसरे आरोपी राहुल ने एक फर्म के नाम पर चालू खाता खुलवाया था, जिसमें ठगी की रकम का हिस्सा पहुंचा था।पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पीड़ित डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए इंटरनेट पर मोबाइल नंबर खोज रहा था। इसी दौरान उसके पास अज्ञात नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने उसकी पत्नी का नाम समेत अन्य जानकारी पूछकर उसे विश्वास में लिया। इसके बाद दो जुलाई को उसके बैंक खाते से चार यूपीआई लेनदेन के जरिये 95,105 रुपये निकाल लिए गए। जांच के दौरान साइबर थाना एनआईटी की टीम ने 14 सितंबर को जयपुर निवासी राहुल, रवि और यश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि राहुल ने स्मार्ट एज सॉल्यूशन नाम से फर्म के नाम पर चालू खाता खुलवाया था। यह खाता रवि और यश के माध्यम से साइबर ठगों तक पहुंचाया गया था। इसी खाते में ठगी की रकम में से 79,892 रुपये आए थे। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ठगी में शामिल अन्य लोगों और रकम के लेनदेन की जांच कर रही है।