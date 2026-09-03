Faridabad News: मोबाइल छीनने के बाद खाते से पैसे निकालने में तीसरा आरोपी धरा

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-8 थाना क्षेत्र में मोबाइल फोन छीनने के बाद बैंक खाते से यूपीआई के माध्यम से 91 हजार रुपये निकालने के मामले में अपराध शाखा ऊंचा गांव ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी अरमान निवासी छारौदा, नूंह को गिरफ्तार कर 20 हजार रुपये बरामद किए हैं। आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि हनुमान नगर भारत कॉलोनी निवासी रमेश भगत ने शिकायत दी थी कि तीन नवंबर 2025 को खाटू श्याम मंदिर, सेक्टर-20बी, मथुरा रोड के पास एक युवक उसका मोबाइल फोन छीनकर भाग गया। अगले दिन बैंक खाते से 91 हजार रुपये निकालने के मैसेज मिले। जांच के दौरान पुलिस के सामने आया कि नीरज और सूरज ने मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों ने छीना हुआ मोबाइल अरमान को दे दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।