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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   There will be no electricity today from 10:00 AM to 1:30 PM.

आज सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक नहीं आएगी बिजली

Fri, 09 Oct 2026 01:04 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:04 AM IST
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There will be no electricity today from 10:00 AM to 1:30 PM.
फरीदाबाद। एनएच-3 के बिजली उपकेंद्र पर ट्रांसफार्मर के तीन वर्षीय रखरखाव कार्य के चलते शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक साढ़े तीन घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली निगम के अनुसार, इस दौरान पीएनबी एनआईटी ग्राउंड, बड़खल, ईएसआई, सैनिक कॉलोनी-3, सैनिक कॉलोनी-4, एसजीएम नगर-ए, गुरुग्राम रोड और पाली क्षेत्र की सत साहेब सोसाइटी की बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। रखरखाव कार्य के चलते इन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को कटौती का सामना करना पड़ेगा। निगम ने उपभोक्ताओं से कार्य के दौरान सहयोग करने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार रखरखाव कार्य पूरा होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। संवाद
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