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Faridabad News: जिम के शुभारंभ से पहले चोरी

Wed, 04 Nov 2026 12:12 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:12 AM IST
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Theft before the gym's inauguration
बल्लभगढ़। चावला कॉलोनी स्थित ग्रेविटी गेनज जिम में चोरों ने सेंध लगाकर एसी की फिटिंग और बिजली की तारें चोरी कर लीं। जिम के शुभारंभ से पहले हुई इस वारदात में करीब डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
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जिम संचालक धर्मेंद्र यादव ने बताया कि चोर जिम में घुसे और एसी की पूरी फिटिंग निकाल ले गए। उन्होंने बताया कि अंदर लगी बिजली की सभी तारें उखाड़ ली गईं। करीब 38 हजार रुपये कीमत की नई तारें भी चोरी हो गईं। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में रोष और दहशत का माहौल है। स्थानीय निवासियों ने चावला कॉलोनी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। उन्होंने पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने का आग्रह किया है ताकि ऐसी वारदातें रुकें। संवाद
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