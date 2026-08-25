Faridabad News: पुलिस चौकी के सामने तीन दुकानों में चोरी

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आर्यन मुकुट के मालिक विशाल गुप्ता ने बताया कि चोर करीब 20 हजार रुपये की नकदी और सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर चोरी कर ले गए। इसके बाद चोरों ने पास की क्वालिटी यूनिफॉर्म दुकान को निशाना बनाया। यहां से करीब 10 हजार रुपये की नकदी और सीसीटीवी कैमरे चोरी किए गए। वहीं सचिन गारमेंट्स में भी चोरों ने सेंध लगाकर करीब दो हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली।बल्लभगढ़ डीसीपी प्रतीक अग्रवाल ने बताया कि दुकानदारों की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद

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बल्लभगढ़। अग्रसेन पुलिस चौकी के सामने एक ही रात तीन दुकानों में चोरी हो गई। चोरों ने आर्यन मुकुट, क्वालिटी यूनिफॉर्म और सचिन गारमेंट्स को निशाना बनाया। चोर दुकानों से नकदी के साथ सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर और कैमरे भी चोरी कर ले गए।