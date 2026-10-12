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Faridabad News: वरिष्ठ नागरिकों को सीपीआर देने की तकनीक समझाई

Mon, 12 Oct 2026 01:07 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:07 AM IST
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The technique of administering CPR to senior citizens was explained.
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। सेक्टर-29 स्थित सीनियर सिटीजन फोरम की ओर से 10 अक्तूबर को सामुदायिक भवन में स्वास्थ्य जागरूकता एवं सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को आपात स्थिति में किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए सीपीआर देने की तकनीक समझाई गई। साथ ही घुटनों के स्वास्थ्य, नी रिप्लेसमेंट और न्यूरोसर्जरी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की गईं।


कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से हुई। फोरम के प्रधान एसपी सिंह ने सदस्यों का स्वागत किया। उपप्रधान डीके तलवार ने हंसी की पाठशाला के माध्यम से सदस्यों को हंसने और सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में निजी अस्पताल के डॉ. प्रशांत भारद्वाज ने सीपीआर का प्रशिक्षण दिया।
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