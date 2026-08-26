Faridabad News: लगातार 21वें दिन भी जारी रही नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल

--

;

नगर परिषद कार्यालय से लघु सचिवालय तक निकाला मार्च, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापनसरकार के खिलाफ जताई नाराजगीसंवाद न्यूज एजेंसीपलवल। मांगों को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल बुधवार को लगातार 21वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय से लघु सचिवालय तक मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। इसके बाद कर्मचारियों ने तहसीलदार को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।इस दौरान यूनियन के राज्य महासचिव सुनील कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी कर रही है। जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, कर्मचारी अपने हक की लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की बात नहीं सुन रही है, जिसके कारण उन्हें आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इकाई प्रधान विजय ने कहा कि सरकार के साथ कर्मचारियों की मांगों को लेकर जो समझौता हुआ था, उसे सरकार को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समझौते के बावजूद मांगें पूरी नहीं होने से कर्मचारियों में रोष है। सरकार को जल्द समझौते को लागू कर कर्मचारियों को राहत देनी चाहिए। कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से हड़ताल के बावजूद सरकार की ओर से उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।