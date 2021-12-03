Faridabad News: नगर निगम ने 250 स्थानों से उठाया कूड़ा

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अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद शहर में जगह-जगह जमा कूड़े के ढेर हटाने के लिए नगर निगम विशेष सफाई अभियान चला रहा है। नगर निगम की टीमों ने बृहस्पतिवार को सभी जोन में अभियान चलाकर करीब 250 स्थानों से कूड़ा उठाया। बल्लभगढ़ मेन बाजार में दुकानदार भी निगम कर्मचारियों के साथ सफाई अभियान में शामिल हुए और दुकानों के आसपास जमा कचरा हटाया। नगर निगम आयुक्त यशेंद्र सिंह के निर्देश पर अग्रसेन चौक से अंबेडकर चौक तक विशेष सफाई अभियान चलाया गया। करीब एक माह से अधिक समय तक सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बाजार समेत शहर के कई हिस्सों में कूड़े के ढेर जमा हो गए थे। अभियान के दौरान सड़कों और बाजार क्षेत्र में जमा कूड़ा हटाया गया। निगम आयुक्त ने अधिकारियों को कूड़ा जमा होने की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने और सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों और दुकानदारों से कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालने की अपील की। नगर निगम की ओर से सेकेंडरी कलेक्शन प्वाइंट, खत्तों और अन्य स्थानों पर जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टरों की मदद से कूड़ा उठाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार अभियान की निगरानी के लिए सफाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी रात से ही ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में कूड़ा उठाने का काम लगातार जारी है। अभियान के दौरान जॉइंट कमिश्नर करण सिंह भदौरिया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सफाई, इंजीनियरिंग और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

बल्लभगढ़ बाजार में दुकानदारों ने निगम कर्मियों का दिया साथ