Faridabad News: ट्रॉमा केयर शुरू होने से घायलों को मिलेगा समय पर इलाज

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सिविल और जनस्वास्थ्य कार्यों की होगी विशेष मरम्मतसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शहर में सड़क हादसों और अन्य दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल होने वाले मरीजों को बेहतर उपचार मिलने की उम्मीद जगी है। बीके अस्पताल में ट्रॉमा केयर सुविधा स्थापित करने की दिशा में लोक निर्माण विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग की ओर से करीब 41.52 लाख रुपये का बजट मंजूर किया गया है। टेंडर लगाकर निर्माण कार्य के लिए कंपनी के चयन की कवायद शुरू कर दी गई है।इसके तहत अस्पताल परिसर में सिविल और जनस्वास्थ्य से जुड़े विशेष मरम्मत कार्य कराए जाएंगे। जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख सड़कों और शहर के आंतरिक मार्गों पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे हादसों में गंभीर रूप से घायल मरीजों को समय पर उपचार मिलना बेहद जरूरी होता है। कई बार मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर सुविधाओं के लिए दूसरे अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है।ऐसे में बीके अस्पताल में ट्रॉमा केयर सुविधा विकसित होने से जिले के मरीजों को सरकारी अस्पताल में ही आपातकालीन उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही दुर्घटना के बाद मरीजों को दूसरे अस्पतालों तक पहुंचाने में लगने वाले समय को कम करने में भी सहायता मिल सकती है। पीडब्ल्यूडी की ओर से जारी टेंडर के अनुसार, ट्रॉमा केयर सुविधा की स्थापना के लिए अस्पताल परिसर में जरूरी आधारभूत ढांचे को दुरुस्त किया जाएगा।