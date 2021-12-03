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Faridabad News: घायलों ने गवाही नहीं दी, दो आरोपियों को मिली जमानत

Tue, 17 Nov 2026 12:00 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:00 AM IST
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The injured did not testify; two accused were granted bail.
फरीदाबाद। शिवाजी नगर में 22 फरवरी को हुए झगड़े के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने आरोपी राजेश उर्फ राजा और सलमा को जमानत दे दी। अदालत ने यह फैसला इसलिए दिया क्योंकि मामले के दोनों घायल गवाहों ने आरोपियों के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया।
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अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है। अन्य सह-आरोपियों को भी पहले ही जमानत मिल चुकी है। राजेश और सलमा फरवरी तथा मार्च से जेल में थे। अदालत ने माना कि मुकदमे की सुनवाई में लंबा समय लग सकता है। दोनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के जमानती बांड पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। उन्हें हर सुनवाई पर अदालत में पेश होना होगा और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ना होगा। संवाद
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