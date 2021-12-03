फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   The impact of pollution on children's health

Faridabad News: प्रदूषण से बच्चों की सेहत पर असर

Thu, 05 Nov 2026 12:17 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
The impact of pollution on children's health
खांसी और सांस की परेशानी लेकर पहुंच रहे अस्पताल
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। शहर की हवा में बढ़ते प्रदूषण के बीच छोटे बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी बच्चे को लगातार खांसी आ रही है तो किसी को गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि प्रदूषण के संपर्क में आने से बच्चों को सांस संबंधी दिक्कत और एलर्जी की परेशानी हो रही है। विशेषकर पहले से अस्थमा या एलर्जी से पीड़ित बच्चों का ध्यान रखने की जरूरत है।

सेक्टर-3 निवासी, आरती ने बताया कि पिछले तीन दिनों से उनके 4 साल के बेटे को लगातार सूखी खांसी आ रही है। दिन में तो वह ठीक रहता है, लेकिन रात होते ही उसकी खांसी इतनी बढ़ जाती है कि वह सो नहीं पाता और उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। वहीं, पल्ला निवासी, संगीता ने बताया कि उनकी बेटी को पहले से ही धूल-मिट्टी से थोड़ी एलर्जी है। इस बढ़ते प्रदूषण और धुंध के कारण उसकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई है। उसे तेज जुकाम के साथ हल्का बुखार भी आ गया है।
विज्ञापन



मौसम में बदलाव के दौरान बच्चों का विशेष ध्यान रखें। बच्चों को बुखार, खांसी या सांस लेने में परेशानी हो तो लापरवाही न करें और समय पर चिकित्सक से परामर्श लें। - डॉ. विकास गोयल, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं बाल रोग विशेषज्ञ
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed