Faridabad News: ग्लेडियेटर्स ने 85 रनों से जीता मुकाबला

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फ्यूरियस-11 से आदित्य ने दो विकेट। जवाब में फ्यूरियस-11 15.1 ओवर में 154 रन पर सिमट गई। अंकुर कुशवाहा ने 53 रन बनाए जबकि आदित्य ने 31 रनों का योगदान दिया। ग्लेडियेटर्स के लिए चैतू, जीतेंद्र और वासुदेव ने दो-दो विकेट झटके जबकि शिवा, आशुतोष, तुुषार और हैरी को एक-एक विकेट मिला। तुषार को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद

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फरीदाबाद। महादेव देसाई क्रिकेट अकादमी में रविवार को खेले गए मुकाबले में ग्लेडियेटर्स ने फ्यूरियस-11 को 85 रनों से हरा दिया। 20 ओवर मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी ग्लेडियेटर्स ने आठ विकेट पर 239 रनों का स्कोर खड़ा किया। तुषार पाटील ने 72 जबकि विजय यादव ने 55 रनों का योगदान दिया।