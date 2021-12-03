फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   The female students won the National Athletics Overall Championship.

Faridabad News: छात्राओं ने नेशनल एथलेटिक्स ओवरऑल चैंपियनशिप जीती

Tue, 03 Nov 2026 12:27 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
The female students won the National Athletics Overall Championship.
फरीदाबाद। ग्रेटर नोएडा में 30 और 31 अक्तूबर को आयोजित डीपीएस नेशनल एथलेटिक्स मीट में सेक्टर 19 स्थित डीपीएस स्कूल की छात्राओं ने ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की। प्रतियोगिता में छात्राओं ने विभिन्न स्पर्धाओं में पदक जीते।
विज्ञापन

हनी मलिक ने 400 मीटर और 800 मीटर दौड़ में दो स्वर्ण पदक हासिल किए। भूवी अग्रवाल ने लंबी कूद में रजत पदक जीता। 4×100 मीटर रिले दौड़ में टीम ने रजत पदक हासिल किया। इस टीम में भूवी अग्रवाल, स्वरा भटनागर, हनी मलिक और नीवा सिंह शामिल थीं। नीवा सिंह ने हाई जंप और 200 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया। इन शानदार प्रदर्शनों के दम पर स्कूल की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed