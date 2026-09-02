Faridabad News: निपुण हरियाणा मिशन में फरीदाबाद टीम ने राज्य स्तर पर बढ़ाया जिले का गौरव

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। निपुण हरियाणा मिशन के तहत फरीदाबाद जिले की टीम ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अपने नवाचारों और प्रभावी शिक्षण विधियों का प्रदर्शन कर जिले का गौरव बढ़ाया। एफएलएन समन्वयक मनमोहन के मार्गदर्शन में टीम का प्रतिनिधित्व रेखा कादियान, रचना और राजलक्ष्मी ने किया।टीम ने कक्षा-कक्ष में बच्चों के सीखने को सरल, रोचक और प्रभावी बनाने के लिए तैयार विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री (टीएलएम) और गतिविधि आधारित शिक्षण विधियों को प्रस्तुत किया। इन नवाचारों का उद्देश्य बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को मजबूत करना है। कार्यक्रम में इन प्रयासों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया। शिक्षा विभाग के नवाचारों की मुख्यमंत्री ने सराहना की।डीईओ अंशु सिंगला और डीईईओ बसंत कुमार ढिल्लो ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे प्रयास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देते हैं और अन्य शिक्षकों को भी नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।