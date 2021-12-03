Faridabad News: योगासन चैंपियनशिप में आयुष और अंकिता की जोड़ी बनी चैंपियन

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जेसी बोस विश्वविद्यालय में जिला योगासन एक्सीलेंस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें कठिन योगासनों को सहजता और संतुलन के साथ करते हुए आयुष और अंकिता की जोड़ी ने पहला स्थान प्राप्त किया चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। वहीं, कुणाल और आराध्या मित्रा की जोड़ी उपविजेता रही।प्रतियोगिता में नायशा ग्रोवर, विवान रवि, मयंक, अर्पिता, भविष्य, ऋषिकांत, आनंद, रितु और आशा ने भी प्रतिभाग किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अरिंदम मित्रा और सचिव रवि बिधूड़ी ने विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।