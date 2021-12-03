Faridabad News: योगासन चैंपियनशिप में आयुष और अंकिता की जोड़ी बनी चैंपियन
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:17 AM IST
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जेसी बोस विश्वविद्यालय में आयोजित हुई जिला स्तरीय स्पर्धा
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जेसी बोस विश्वविद्यालय में जिला योगासन एक्सीलेंस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें कठिन योगासनों को सहजता और संतुलन के साथ करते हुए आयुष और अंकिता की जोड़ी ने पहला स्थान प्राप्त किया चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। वहीं, कुणाल और आराध्या मित्रा की जोड़ी उपविजेता रही।
प्रतियोगिता में नायशा ग्रोवर, विवान रवि, मयंक, अर्पिता, भविष्य, ऋषिकांत, आनंद, रितु और आशा ने भी प्रतिभाग किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अरिंदम मित्रा और सचिव रवि बिधूड़ी ने विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जेसी बोस विश्वविद्यालय में जिला योगासन एक्सीलेंस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें कठिन योगासनों को सहजता और संतुलन के साथ करते हुए आयुष और अंकिता की जोड़ी ने पहला स्थान प्राप्त किया चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। वहीं, कुणाल और आराध्या मित्रा की जोड़ी उपविजेता रही।
प्रतियोगिता में नायशा ग्रोवर, विवान रवि, मयंक, अर्पिता, भविष्य, ऋषिकांत, आनंद, रितु और आशा ने भी प्रतिभाग किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अरिंदम मित्रा और सचिव रवि बिधूड़ी ने विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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