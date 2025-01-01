Faridabad News: गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंजा शहर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सोमवार को शहर में श्रद्धा और उल्लास का माहौल रहा। शहर के 50 से अधिक इलाकों में श्रद्धालुओं ने विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना की। इस दौरान कई स्थानों पर शोभायात्रा और कलश यात्रा निकाली गई। ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुन पर श्रद्धालु नाचते-गाते हुए गणपति बप्पा की प्रतिमाओं को पंडाल तक लेकर पहुंचे। प्रतिमा स्थापना के दौरान पूरा वातावरण गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा।गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के बाद पंडालों में आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू कर दिए गए। सुबह से लेकर देर शाम तक भक्तों की भीड़ लगी रही। शाम के समय पंडालों और मंदिरों में आरती, भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने बप्पा के चरणों में शीश नवाकर परिवार की सुख-समृद्धि और समाज में शांति की कामना की। आयोजकों की ओर से भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए निजी सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था की गई।ग्रेटर फरीदाबाद की विभिन्न सोसाइटियों में भी गणेश उत्सव की धूम रही। रॉयल हेरीटेज, बीपीटीपी कॉलोनी, आगमन सोसाइटी, पुरी प्राणायाम, आरपीएस सवाना, एसआरएस रेजीडेंसी, ओमेक्स, ओजोन, पुरी अमन विलास, समर पाम, पार्क फ्लोर-2, एडल डिवाइन कोर्ट, पीयूष हाइट्स और पुरी लैवेंडर समेत कई सोसाइटियों में आकर्षक पंडाल सजाए गए। इसके साथ ही सेक्टरों में भी लोगों में उत्साह देखने को मिला। बच्चों और महिलाओं ने भी उत्साह के साथ पूजा-अर्चना और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया।एनआईटी-1 स्थित गीता मंदिर में गणपति की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ हुआ। पंडित रामानुजम के सान्निध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया गया। मुख्य यजमान आकाश पाटनकर, शिवानी पाटनकर, चेतन पाटनकर और निकिता पाटनकर ने पूजा-अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंजता रहा। कार्यक्रम में महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष संदीप राव, महासचिव राजेश पोतदार, कोषाध्यक्ष निलंगी करंगुटकर और सुभाष देवस्थले सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।सार्वजनिक पंडालों के अलावा लोगों ने घरों और मंदिरों में भी गणेश प्रतिमाएं स्थापित कीं। फूल-मालाओं से बप्पा का स्वागत कर भोग लगाया गया और प्रसाद वितरित किया गया। श्रद्धालु अब सुबह-शाम दीपक जलाकर आरती करेंगे। कई परिवार चार दिन तो कई एक सप्ताह तक गणेश पूजा करने के बाद धूमधाम से प्रतिमा का विसर्जन करेंगे।महाराष्ट्र मित्र मंडल की ओर से गणेश चतुर्थी पर वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। मंडल के संरक्षक यशवंत पांचाल और यशोदा पांचाल ने शास्त्रोक्त विधियों से पूजा संपन्न कराई। इसके बाद भक्तों ने सामूहिक आरती की और प्रसाद वितरित किया। सुरेश मेस्त्री ने कहा कि गणेश उत्सव पहले महाराष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता था, लेकिन अब फरीदाबाद में भी यह पर्व उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है।खजानी विमन्स वोकेशनल इंस्टीट्यूट में छात्राओं ने गणेश प्रतिमा स्थापित कर पूजा-अर्चना की। भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से संस्थान का माहौल भक्तिमय हो गया। पूजा के बाद छात्राओं और संस्थान के सदस्यों को प्रसाद बांटा गया। संस्थान के निदेशक संजय चौधरी ने कहा कि भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक, ज्ञान, सफलता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।