Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Teenager shoots himself at home; body found in bathroom

Faridabad News: किशोर ने घर में खुद को मारी गोली, बाथरूम में मिला शव

Fri, 13 Nov 2026 12:46 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
Teenager shoots himself at home; body found in bathroom
पास में मिला कट्टा, पिता ने किसी पर नहीं जताया शक, आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। पाली गांव में 12वीं में पढ़ने वाले किशोर ने घर में कट्टे से खुद को गोली मार ली। उसका शव घर की तीसरी मंजिल पर बने बाथरूम में खून से लथपथ हालत में मिला। शव के पास एक कट्टा भी पड़ा हुआ था। परिजन उसे तुरंत निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस को दी शिकायत में मृतक के पिता गजराज उर्फ गज्जे ने बताया कि उनके तीन बच्चे हैं। इनमें दो बेटे और एक बेटी है। उनका सबसे छोटा बेटा रौनिक (17 वर्ष) बुधवार शाम घर पर अकेला था। करीब 5:00 बजे उनकी पत्नी और बड़ा बेटा प्लॉट पर चले गए थे। शाम करीब 6:00 बजे जब बड़ा बेटा लक्ष्य घर लौटा तो उसे रौनिक दिखाई नहीं दिया। इसके बाद वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा और खिड़की से देखा तो वह बाथरूम में लहूलुहान हालत में पड़ा था।
विज्ञापन

पिता ने पुलिस को बताया कि उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है। उन्हें यह भी जानकारी नहीं है कि उनका बेटा कट्टा कहां से लेकर आया था। उन्होंने बेटे की मौत के मामले में किसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं की। वहीं पाली चौकी पुलिस ने घटनास्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कट्टा बरामद कर मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच और एफएसएल टीम को भी सूचना दी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed