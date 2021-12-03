Faridabad News: नचौली कॉलेज में 24 सितंबर को होगा टैलेंट हंट

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कला, नृत्य और साहित्य से जुड़ीं प्रतियोगिताएं होंगीसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। नचौली स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में छात्राओं की प्रतिभा को सामने लाने के लिए 24 सितंबर को टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को अपनी रचनात्मकता और हुनर दिखाने के लिए मंच उपलब्ध कराना है। कॉलेज की ओर से कार्यक्रम का विवरण जारी कर दिया कर दिया गया है।टैलेंट हंट में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। फाइन आर्ट्स वर्ग में रंगोली, पोस्टर मेकिंग, पेंटिंग, कोलाज, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और फोटोग्राफी जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। वहीं, नृत्य वर्ग में शास्त्रीय, लोक, एकल और समूह नृत्य की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। इसके अलावा छात्राओं के लिए साहित्यिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। कॉलेज की ओर से छात्राओं से अधिक से अधिक संख्या में प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अपील की गई है।महाविद्यालय प्रबंधन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, फाइन आर्ट्स से जुड़ीं प्रतियोगिताओं के लिए इच्छुक छात्राएं डॉ. सीमा फोगाट से संपर्क कर सकती हैं। नृत्य प्रतियोगिताओं के लिए डॉ. सोनम सिंह और डॉ. ममता भारद्वाज से संपर्क करने को कहा गया है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं के लिए डॉ. कांता से संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम कॉलेज की प्राचार्य डॉ. सुशील वर्मा के नेतृत्व में आयोजित होगा।