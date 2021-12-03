Faridabad News: बिजली विभाग के कार्यालय में ही बिजली चोरी की आशंका

संवाद न्यूज एजेंसीछांयसा। उपमंडल कार्यालय के बाहर बिजली का मीटर नजर नहीं आने पर स्थानीय निवासी सवाल खड़ा कर रहे हैं। निवासी राहुल का कहना है कि जिस तरह आम उपभोक्ताओं के घरों के बाहर बिजली मीटर भवन के बाहर या बिजली खंभे पर टंगे नजर आते हैं, उस तरह बिजली विभाग के छांयसा उपमंडल कार्यालय के भवन या खंभे पर मीटर टंगा नजर नहीं आ रहा है। बिजली केबल छत से सीधे भवन के अंदर जा रही है। जबकि विभाग के सेक्टर-23 स्थित सर्कल कार्यालय में अधिकारियों के कार्यालयों के बाहर बिजली मीटर लगे हुए हैं। मीटर से ही अंदर कार्यालय में बिजली की आपूर्ति हो रही है। उधर, आम उपभोक्ता का मीटर अंदर होने पर विभाग द्वारा विभागीय कार्रवाई तक कर दी जाती है। लोगों का कहना है कि विभाग के कार्यालय के बाहर मीटर न होने से बिजली चोरी की आशंका को बल मिल रहा है।इस संबंध में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण बिजली निगम के एसडीओ नीरज त्यागी ने बताया कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति के मकसद से कार्यालय के लिए बिजलीघर से सीधे बिजली ली हुई है। हालांकि, कार्यालय में मीटर नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने व्यस्त होना बताकर बाद में बात करने के लिए कहा।