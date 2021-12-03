Faridabad News: अपमानजनक टिप्पणी के बाद अधीक्षण अभियंता ओमवीर सिंह का यमुनानगर तबादला
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:06 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:06 AM IST
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कार्रवाई की मांग के बाद अधीक्षण अभियंता ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। प्रवासी समाज के मौजूदा पार्षद के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में नगर निगम के अधीक्षण अभियंता ओमवीर सिंह पर कार्रवाई हो गई है। प्रदेश सरकार ने छुट्टी वाले दिन उनका तबादला फरीदाबाद से यमुनानगर कर दिया है। मामले में कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद अधीक्षण अभियंता ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी थी। हालांकि, उन्होंने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है।
दरअसल, कुछ समय पहले अधीक्षण अभियंता का एक ऑडियो वायरल हुआ था। आरोप है कि ऑडियो में वह एक पूर्व पार्षद से बातचीत के दौरान प्रवासी समाज से जुड़े मौजूदा पार्षद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। ऑडियो सामने आने के बाद प्रवासी समाज में नाराजगी फैल गई थी। समाज की ओर से अधीक्षण अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। प्रवासी समाज के मौजूदा पार्षद के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में नगर निगम के अधीक्षण अभियंता ओमवीर सिंह पर कार्रवाई हो गई है। प्रदेश सरकार ने छुट्टी वाले दिन उनका तबादला फरीदाबाद से यमुनानगर कर दिया है। मामले में कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद अधीक्षण अभियंता ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी थी। हालांकि, उन्होंने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है।
दरअसल, कुछ समय पहले अधीक्षण अभियंता का एक ऑडियो वायरल हुआ था। आरोप है कि ऑडियो में वह एक पूर्व पार्षद से बातचीत के दौरान प्रवासी समाज से जुड़े मौजूदा पार्षद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। ऑडियो सामने आने के बाद प्रवासी समाज में नाराजगी फैल गई थी। समाज की ओर से अधीक्षण अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।
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