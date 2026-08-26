Faridabad News: हर शुक्रवार को चीनी के स्टॉक का होगा सत्यापन

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ग्रेटर नोएडा। डीएम ने मंगलवार देर शाम चीनी की जमाखोरी को लेकर डीलरों व स्टॉक होल्डरों के साथ बैठक की। तहसील की टीमों को हर शुक्रवार को डीलरों और स्टॉक होल्डरों के चीनी के स्टॉक की जांचने और रिपोर्ट जिला खाद्य विपणन अधिकारी को ई-मेल पर भेजने के निर्देश दिए। इससे पहले जिलाधिकारी मेधा रूपम ने चीनी के स्टॉक की सीमा 4000 कुंतल प्रति डीलर तय की थी। जांच के लिए हर तहसील पर एक टीम का गठन किया था। बैठक में डीलरों से कहा है कि स्टॉक की घोषणा व वास्तविक भौतिक स्टॉक में अंतर नहीं होना चाहिए। ब्यूरो