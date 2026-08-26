Faridabad News: कम्युनिटी कॉलेज में कौशल शिक्षा की ओर बढ़ा छात्रों का रुझान

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, के कम्युनिटी कॉलेज ऑफ स्किल डेवलपमेंट (सीसीएसडी) में छात्रों का रुझान बढ़ा है। इस शैक्षणिक सत्र के लिए चल रही प्रवेश प्रक्रिया में पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा आवेदन आए हैं। अब तक 75 प्रतिशत से अधिक सीटें भर चुकी हैं, जो युवाओं के बीच कौशल आधारित शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान को दिखाता है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि पिछले वर्षों की तुलना में यह काफी अधिक है।बता दें कि विश्वविद्यालय के कम्युनिटी कॉलेज में रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक और कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों के लिए 500 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। वर्तमान में यहां 10 आधुनिक रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन सभी पाठ्यक्रमों को यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीवीईटी से आधिकारिक मान्यता प्राप्त हैं।