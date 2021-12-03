Faridabad News: विद्यार्थियों ने महिला सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के बारे में जाना

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फरीदाबाद। महिला सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए शुक्रवार को विद्यार्थियों ने महिला पुलिस थाना बल्लभगढ़ का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान उन्हें महिलाओं से जुड़े अपराधों, पुलिस की कार्यप्रणाली और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।भ्रमण के दौरान थाना प्रभारी सुनीता और एएसआई नीलम ने विद्यार्थियों को महिला सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया। उन्होंने साइबर अपराध, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और उत्पीड़न जैसी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि ऐसी स्थिति में पीड़ित महिलाएं पुलिस से किस तरह मदद ले सकती हैं। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी तरह की हिंसा या उत्पीड़न होने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया।यह शैक्षणिक भ्रमण अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ के महिला प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित किया गया। कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. सीएस वशिष्ठ के मार्गदर्शन में हुए इस कार्यक्रम में महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका डॉ. रेखा सैन और सदस्य डॉ. अनीता वशिष्ठ भी मौजूद रहीं। विद्यार्थियों ने पुलिस अधिकारियों से सवाल पूछे और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया।