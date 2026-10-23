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Faridabad News: चार नवंबर तक अपडेट करना होगा विद्यार्थियों का डेटा

Fri, 23 Oct 2026 11:16 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:16 PM IST
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Student data must be updated by November 4.
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि का लाभ दिलाने के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों को डेटा अपडेट करने का अंतिम मौका दिया है। इसके तहत पहली से आठवीं कक्षा तक के एससी, बीसी-ए और बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज करना होगा। इसके लिए चार नवंबर तक का समय दिया गया है।


शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए विद्यार्थियों की उपस्थिति का पूरा डेटा एमआईएस स्कूल पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया है। इससे पात्र विद्यार्थियों को संबंधित योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल सकेगा। इससे पहले स्कूलों को 22 अक्तूबर तक डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद पूरा रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ। ऐसे में अब स्कूलों को दोबारा मौका दिया गया है।
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