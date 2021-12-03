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शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने और वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। निगम की ओर से नवंबर में अब तक करीब 2400 चालान काटे जा चुके हैं। इनसे लगभग 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाने, निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) वेस्ट डालने और ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई है।नगर निगम आयुक्त यशेंद्र सिंह के दिशा-निर्देशों पर सभी जोन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। निगम की टीमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के मौके पर ही चालान किए जा रहे हैं। आयुक्त ने सभी जोन के अधिकारियों को सफाई व्यवस्था पर विशेष नजर रखने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।वहीं, शहर में दिन और रात दोनों समय सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के माध्यम से प्रतिदिन करीब 400 किलोमीटर सड़कों की सफाई की जा रही है। इसके अलावा एंटी स्मॉग गन से लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सफाई कर्मचारी भी अपनी निर्धारित बीट में सफाई व्यवस्था संभाल रहे हैं। नगर निगम आयुक्त यशेंद्र सिंह स्वयं सफाई अभियान और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं।निगम प्रशासन ने नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा नहीं फैलाने, सीएंडडी वेस्ट निर्धारित स्थानों पर डालने और ग्रेप के नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में सहयोग करने का आग्रह किया है।