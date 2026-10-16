Faridabad News: ठंडी रोटी देने पर पेट में चाकू मारा, 11 दिन बाद प्राथमिकी

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। ठंडी रोटी देने पर हुए विवाद में युवक के पेट में चाकू मारने और बीच-बचाव करने आए उसके भाई पर गर्म सब्जी डालने के आरोप में मुजेसर थाना पुलिस ने 11 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की है। घटना चार अक्तूबर की है, जबकि प्राथमिकी 15 अक्तूबर को दर्ज हुई। पुलिस के अनुसार, दोनों घायलों का घटना वाली रात मेडिकल कराया गया था। अनवर की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।जीवन नगर गौच्छी निवासी अनवर ने शिकायत में बताया कि चार अक्तूबर की शाम करीब 7:30 बजे वह सोहना रोड स्थित एक होटल से रोटी लेने गया था। रोटी ठंडी होने की शिकायत करने पर होटल संचालक काशिम, मोहसिन, आसिफ और अन्य कर्मचारियों से विवाद हो गया। आरोप है कि तीनों ने उसके साथ मारपीट की और मोहसिन ने होटल के अंदर से चाकू लाकर उसके पेट में मार दिया। अनवर ने गले से सोने की चेन छीनने का आरोप भी लगाया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 15 अक्तूबर को काशिम, मोहसिन, आसिफ व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।