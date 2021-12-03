Faridabad News: स्कूल में खेल उत्सव और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित

विज्ञापन

फरीदाबाद। पुलिस स्मृति दिवस से राष्ट्रीय एकता दिवस तक आयोजित कार्यक्रमों के तहत शनिवार को सेक्टर-30 स्थित पुलिस लाइन के एक निजी स्कूल में खेल उत्सव और पेंटिंग प्रतियोगिता हुई। विद्यार्थियों ने खेलों और चित्रों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। फरीदाबाद पुलिस की सामुदायिक पुलिसिंग सेल ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव, गलत संगति से बचने, सोशल मीडिया का सुरक्षित इस्तेमाल और साइबर ठगी से सतर्क रहने की जानकारी दी। पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया भी समझाई। संवाद