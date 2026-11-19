संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। गांव अजरौंदा स्थित पीजी में पलवल निवासी 24 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। उनका शव कमरे में मिला। मृतक की पहचान गांव बामनीखेड़ा निवासी रोबिन के रूप में हुई है। वह नोएडा की एक कंपनी में काम करते थे। पलवल से दूरी अधिक होने के कारण वह कुछ महीने से अजरौंदा के पीजी में रह रहे थे।परिजनों के अनुसार, रोबिन ने 17 नवंबर को अपना 24वां जन्मदिन मनाया था। उनकी रोजाना परिवार के लोगों से फोन पर बातचीत होती थी। 17 नवंबर को भी उनकी परिजनों से बात हुई थी, लेकिन 18 नवंबर को पूरे दिन उनका फोन नहीं आया। परिजनों ने कई बार कॉल की, लेकिन फोन नहीं उठा। इसके बाद उन्होंने पीजी संचालक को फोन कर कमरे में देखने के लिए कहा। पीजी संचालक ने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो रोबिन फंदे पर लटके मिले। इसकी सूचना परिजनों को दी गई। परिवार के लोग फरीदाबाद पहुंचे। बताया गया कि घर में उनकी शादी की बात भी चल रही थी। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।