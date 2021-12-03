Faridabad News: स्मैशर्स ने स्ट्रीट डिफेंडर्स को आठ विकेट से हराया

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फरीदाबाद। एनआईटी-2 स्थित क्रिकेट मैदान पर खेले गए मुकाबले में स्मैशर्स क्रिकेट क्लब ने स्ट्रीट डिफेंडर्स को आठ विकेट से हरा दिया। 15 ओवर के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को आई स्ट्रीट डिफेंडर्स ने चार विकेट पर 123 रनों का स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से अमन ने 24 गेंदों पर 54 रन बनाए जबकि समीर ने 32 रनों का योगदान दिया। स्मैशर्स क्लब के लिए विकास ने दो, और दीपक व अंकित ने एक-एक विकेट लिया। इसके जवाब में बल्लेबाजी को आई स्मैशर्स ने 13.1 ओवर में दो विकेट पर 124 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। टीम के लिए कनिष्क शर्मा ने 32 गेंदों पर नाबाद 62 रनों की शानदार पारी खेली जबकि सौरभ 22 रन बनाकर नाबाद रहे। स्ट्रीट डिफेंडर्स की ओर से दानिश खान और फैसल ने एक-एक विकेट लिया। कनिष्क शर्मा को उनकी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद