Faridabad News: प्रभावित रहा छोटे कारोबारियों का काम, हो रहा नुकसान

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उत्पन्न हुए संकट से शहर के छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिजली पर निर्भर रहने वाले कारोबारियों का कामकाज शुक्रवार को प्रभावित रहा। सैलून से लेकर आटा चक्की, फोटो स्टूडियो, साइबर कैफे और वेल्डिंग की दुकानों पर काम की रफ्तार धीमी पड़ी रही। बिजली नहीं होने के कारण कई दुकानदारों को ग्राहकों के इंतजार में खाली बैठना पड़ा, जबकि कुछ व्यापारियों के पास पहले से काम अधिक था, पर वह बिजली आने की ही प्रतीक्षा करते रहे। इस वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है।सैलून और फोटो स्टूडियो व्यापारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार से बिजली नहीं आ रही है, पर उस समय इन्वर्टर और कई बैटरी उपकरण चार्ज थे, तो काम चल गया था पर शुक्रवार को बिजली नहीं होने से काम ठप हो गया। हालांकि प्रिंटिंग की समस्या बृहस्पतिवार को भी रही। सैलून संचालक कार्तिक ने बताया कि यही हाल आगे भी रहा तो, शनिवार को दुकान बंद ही करने पड़ेगी।आटा चक्की संचालकों को गेहूं पीसने के लिए बिजली का इंतजार करना पड़ा। चक्की संचालकों ने बताया कि बहुत से लोग गेहूं पिसवाने के लिए आए, बिजली नहीं होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। सोनू ने बताया कि पहले से भारी मात्रा में पिसने के लिए गेंहू रखा हुआ है। तो ऐसे में उन्हें लौटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वेल्डिंग दुकान के मालिक रोहताश चौधरी ने बताया कि बीते दो दिन से पहले ही बहुत ऑर्डर लगे हुए हैं। सोचा था शुक्रवार को सब निपटा देंगे, पर बिजली ने सब कम खराब कर दिया।