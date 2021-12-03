Faridabad News: छह वाहन चोर गिरफ्तार, पांच मोटरसाइकिल बरामद

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पुलिस के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी से वाहन चोरी के छह मामलों का खुलासा हुआ है। सभी आरोपितों को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अपराध शाखा एनआईटी की टीम ने थाना डबुआ क्षेत्र में मई 2023 में हुई मोटरसाइकिल चोरी के मामले में गांव पाली निवासी नरेश को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। अपराध शाखा सेक्टर-48 की टीम ने थाना सूरजकुंड क्षेत्र में वाहन चोरी के मामले में बड़खल निवासी आलिम और एसजीएम नगर निवासी आमिर को गिरफ्तार किया। एवीटीएस-2 की टीम ने थाना भूपानी क्षेत्र के वाहन चोरी मामले में मथुरा के अजय नगर निवासी फैजल को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक बरामद की। वहीं, एवीटीएस सिकरोना की टीम ने थाना मुजेसर क्षेत्र से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ डीग, राजस्थान निवासी और वर्तमान में समयपुर, फरीदाबाद में रहने वाले मोहित को गिरफ्तार किया। अपराध शाखा सेक्टर-30 की टीम ने थाना पल्ला क्षेत्र के वाहन चोरी मामले में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली निवासी हरविंद्र सिंह को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। संवाद

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फरीदाबाद। जिले में वाहन चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए अपराध शाखाओं की टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की पांच मोटरसाइकिल बरामद की हैं।