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Faridabad News: साइबर ठगी के तीन मामलों में छह आरोपी गिरफ्तार

Fri, 16 Oct 2026 11:07 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:07 PM IST
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Six accused arrested in three cases of cyber fraud
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। साइबर थाना बल्लभगढ़ और एनआईटी की टीम ने साइबर ठगी के तीन मामलों में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने टेलीग्राम टास्क, कंपनी की ई-मेल आईडी हैक करने और मोबाइल पर लिंक भेजकर कुल करीब 1.56 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, भीकम कॉलोनी निवासी व्यक्ति को 30 सितंबर को टेलीग्राम टास्क के नाम पर 6.54 लाख रुपये की ठगी के मामले में मध्यप्रदेश निवासी खुशाल को गिरफ्तार किया गया। वहीं, कंपनी की ई-मेल आईडी हैक कर बैंक खाता बदलने की फर्जी ई-मेल भेजने के मामले में 92.89 लाख रुपये की ठगी में उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी आसिफ हुसैन को पकड़ा गया।
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वहीं 28 सितंबर को मोबाइल पर लिंक भेजकर फोन हैक कर 56 हजार रुपये निकालने के मामले में साइबर थाना एनआईटी की टीम ने आदित्य त्रिवेदी, साजन कुमार, प्रवेश कुमार और पीयूष को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने बैंक खातों के जरिये ठगी की रकम प्राप्त कर आगे पहुंचाई थी।
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