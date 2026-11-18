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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। स्कॉटलैंड में आयोजित 12वीं कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में फरीदाबाद के शुभांग वशिष्ठ ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उनकी उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। फरीदाबाद पहुंचने पर परिजनों और स्थानीय निवासियों ने उनका स्वागत किया।सेक्टर-28 निवासी रवि मोहन वशिष्ठ ने बताया कि चैंपियनशिप में 23 देशों के 595 खिलाड़ियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें उनके 17 वर्षीय बेटे शुभांग ने 76 किलोग्राम भारवर्ग के एलीट इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया। शुभांग ग्रेटर फरीदाबाद स्थित सांता मारिया इंटरनेशनल स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र हैं। इससे पहले वह चीन, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड समेत कई देशों में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं।शुभांग ने अपनी सफलता का श्रेय कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष भरत शर्मा, कोच शक्ति सिंह कथूरिया, पिता रवि मोहन, मामा केडी शर्मा और मां पायल को दिया। उनकी उपलब्धि पर सभी ने खुशी जताई।ओलिंपिक में देश के लिए पदक जीतने का सपना-शुभांग का सपना भविष्य में ओलिंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर पदक जीतना है। उनका कहना है कि कराटे केवल खेल नहीं, बल्कि आत्मरक्षा का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। खासकर लड़कियों को इस खेल से जुड़ना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से प्रोत्साहन देने की भी अपील की।