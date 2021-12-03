{"_id":"6ab02db65f03be33c50be358","slug":"shops-and-colonies-have-sprung-up-on-the-green-belt-faridabad-news-c-26-1-fbd1023-80610-2026-09-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: ग्रीन बेल्ट पर दुकानें, बसीं कॉलोनियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Faridabad News: ग्रीन बेल्ट पर दुकानें, बसीं कॉलोनियां

नोएडा ब्यूरो

Updated Mon, 21 Sep 2026 12:32 AM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 12:32 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

