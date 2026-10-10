Faridabad News: बड़ी खरीदारी पर यूपीआई की बजाय नकद मांग रहे दुकानदार
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 05:57 PM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 05:57 PM IST
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- शादी के सीजन से पहले बाजार में बढ़ी नकदी की जरूरत, ग्राहकों को हो रही परेशानी
संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन के बीच शादी के सीजन से पहले बाजारों में नकदी की जरूरत बढ़ने लगी है। छोटे-मोटे खर्चों के लिए लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कपड़े, घरेलू सामान और अन्य महंगी वस्तुओं की खरीदारी के दौरान कई दुकानदार नकद भुगतान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
खरीदारी करने पहुंच रहे लोगों का कहना है कि छोटी रकम का भुगतान मोबाइल से आसानी से हो जाता है, लेकिन बड़ी खरीदारी के लिए नकदी साथ रखना जरूरी हो गया है। शादी समारोहों के लिए कपड़े, उपहार और अन्य सामान खरीदने के दौरान भी लोग नकद रुपये लेकर बाजार पहुंच रहे हैं। शादी का सीजन शुरू होने से पहले लोग अपने खर्चों का हिसाब लगाने में जुटे हैं। ऐसे में डिजिटल भुगतान के साथ नकदी रखने का चलन भी बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि बाजार में खरीदारी के दौरान यूपीआई के साथ कुछ नकदी रखना सुविधाजनक रहता है, ताकि भुगतान में किसी तरह की परेशानी न हो।
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संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन के बीच शादी के सीजन से पहले बाजारों में नकदी की जरूरत बढ़ने लगी है। छोटे-मोटे खर्चों के लिए लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कपड़े, घरेलू सामान और अन्य महंगी वस्तुओं की खरीदारी के दौरान कई दुकानदार नकद भुगतान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
खरीदारी करने पहुंच रहे लोगों का कहना है कि छोटी रकम का भुगतान मोबाइल से आसानी से हो जाता है, लेकिन बड़ी खरीदारी के लिए नकदी साथ रखना जरूरी हो गया है। शादी समारोहों के लिए कपड़े, उपहार और अन्य सामान खरीदने के दौरान भी लोग नकद रुपये लेकर बाजार पहुंच रहे हैं। शादी का सीजन शुरू होने से पहले लोग अपने खर्चों का हिसाब लगाने में जुटे हैं। ऐसे में डिजिटल भुगतान के साथ नकदी रखने का चलन भी बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि बाजार में खरीदारी के दौरान यूपीआई के साथ कुछ नकदी रखना सुविधाजनक रहता है, ताकि भुगतान में किसी तरह की परेशानी न हो।
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