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Faridabad News: गुरतेज के 168 रनों से शिव नादर फरीदाबाद सेमीफाइनल में

Sun, 15 Nov 2026 12:03 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:03 AM IST
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Shiv Nadar in Faridabad semi-finals
फरीदाबाद। एमडी क्रिकेट ग्राउंड पर शनिवार को इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में शिव नादर फरीदाबाद ने डीएवी को 16 रन से हराया। इस जीत से टीम सेमीफाइनल में पहुंची। टॉस जीतकर डीएवी ने पहले गेंदबाजी चुनी। शिव नादर की शुरुआत खराब रही और 59 रन पर चार विकेट गिर गए। कप्तान गुरतेज सिंह ने अकेले दम पर 168 रन बनाए। टीम ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 224 रन बनाए। जवाब में, डीएवी के उज्ज्वल तेवतिया ने 69 और वंश तेवतिया ने 66 रन बनाए। प्रथम चौधरी ने भी 33 रन बनाए लेकिन टीम आठ विकेट पर 208 रन ही बना सकी। शिव नादर के प्रीत तंवर और अक्षज ने दो-दो विकेट लिए। गुरतेज सिंह को 168 रन और एक विकेट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। संवाद
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