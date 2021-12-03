फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Seven trains passing through Faridabad cancelled due to protests in Delhi.

Faridabad News: दिल्ली में प्रदर्शन के कारण फरीदाबाद से गुजरने वाली सात ट्रेनें रद्द

Sat, 10 Oct 2026 01:22 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:22 AM IST
विज्ञापन
Seven trains passing through Faridabad cancelled due to protests in Delhi.
आज यात्रियों को सफर से पहले जांचनी होगी स्थिति, वापसी सेवाएं भी प्रभावित
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। दिल्ली में 10 अक्तूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन के कारण फरीदाबाद में रेल यातायात प्रभावित रहेगा। सुरक्षा कारणों के चलते उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों को निरस्त किया है, इसमें फरीदाबाद से गुजरने वाली भी सात ट्रेनें शामिल हैं। इनके प्रभावित रहने से फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से दिल्ली और दूसरे शहरों की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

प्रभावित ट्रेनों में इंदौर से नई दिल्ली आने वाली ट्रेन संख्या 12415 और इसकी वापसी सेवा 12416 शामिल है। इसके अलावा जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन आने वाली ट्रेन संख्या 12189 और इसकी वापसी सेवा 12190 भी सूची में शामिल है। बांद्रा टर्मिनस से हजरत निजामुद्दीन आने वाली ट्रेन संख्या 12247 और इसकी वापसी सेवा 12248 भी प्रभावित रहेगी। आगरा कैंट से नई दिल्ली आने वाली ट्रेन संख्या 14211 भी सूची में शामिल है।
विज्ञापन

---
घर से निकलने से पहले ट्रेन की पुष्टि कर लें
आरपीएफ थाना प्रभारी श्रवण कुमार ने बताया कि दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए कई ट्रेनों को स्थगित किया गया है। इसलिए यात्री घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की पुष्टि कर लें। खासकर 10 और 11 अक्तूबर को यात्रा करने वाले यात्री ट्रेन संख्या और यात्रा तिथि के आधार पर जानकारी जांच लें। इससे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन निरस्त मिलने पर होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed